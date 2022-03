அந்த கேரக்டரில் நடிக்க தாம்ப்பா ஆசை...அதிர வைத்த சத்யராஜ்

சென்னை : எத்தனை படங்களில் நடித்தாலும் எனக்கு மீண்டும் அந்த கேரக்டரில் தான் நடிக்க வேண்டும் என ஆசை என சத்யராஜ் பேசிய பேச்சு அனைவரையும் அதிரவைத்தது. ஆனால் அதற்கு அவர் சொன்ன காரணம் ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய கைதட்டலை வாங்கியது.

நடிகர் சத்யராஜ் 1978 ம் ஆண்டு சட்டம் என் கையில் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்குள் என்ட்ரி ஆனார். ஆரம்பத்தில் வில்லன் ரோல்களிலேயே நடித்து வந்த சத்யராஜ், பிறகு கேரக்டர் ரோல், சப்போர்டிங் ரோல் என நடிக்க துவங்கினார். 1986 ல் கடலோர கவிதைகள் படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். நடிகர், தயாரிப்பாளர், டைரக்டர், அரசியல்வாதி என முகங்களைக் கொண்டவர் சத்யராஜ்.

English summary

In Etharkkum Thunindhavan trailer launch event, Sathyaraj expressed that he want to act as villain role again. Because this generation forget villain sathyaraj.If good script will come he promised would do it.Sathyraj called Suriya as Puratchi nayagan.