ரசிகர்களை இப்படியா குழப்புவது...சத்யராஜ் செய்த காரியத்தால் குழம்பி போன ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் சத்யராஜ் சீன மொழியில் பேசி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இதனால், என்னடா சத்யராஜ் திடீரென சீன மொழியில் பேசுகிறார். என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றே புரியவில்லையே என ரசிகர்கள் குழம்பி போயினர்.

1980 கள் துவங்கி வில்லன், ஹீரோ, கேரக்டர் ரோல் என கலக்கி வருகிறார் சத்யராஜ். பிரபு, ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட மற்ற ஹீரோக்களுடன் இணைந்தும் இவர் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். சமீப காலமாக ஹீரோ மற்றும் ஹீரோயின்களின் அப்பா ரோல்களில் அதிகம் நடித்து, பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து, பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறார் சத்யராஜ்.

English summary

Aishwarya Rajesh, Sivajarthikeyan, Sathyaraj starred Kanaa to be released in China on March 18th. Sathyaraj wished Kanaa team in chinese language and shared this video on social media. Now fans have also started to wish the team.