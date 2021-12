கேப்டன், பேபி டாடி...ஆர்யாவிற்கு உருகி உருகி பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்ன மனைவி சாயிஷா

சென்னை : அறிந்தும் அறியாமலும் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் ஆர்யா. ஹீரோ, செகண்ட் ஹீரோ, வில்லன் என பல ரோல்களில் நடித்து விட்டார் ஆர்யா.

நடிகர், தயாரிப்பாளர், விநியோகஸ்தர் என பல மகங்களைக் கொண்ட ஆர்யா நடித்து சமபத்தில் வெளிவந்த சார்பேட்டா பரம்பரை மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து ஆர்யா வில்லனாக நடித்த எனிமி படமும் ரிலீசாகி அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Arya celebrates his 41st birthday today. Fans, celebrities shared their wishes in social media. Meanwhile Arya's wife and actress Sayyeshaa shared her wishes with love wins everyone's hearts. This post receives thousands of like in social media.