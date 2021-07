இதயமில்லாத தனுஷ் ரசிகர்கள்.. இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இப்படி கடுப்பாக என்ன காரணம்?

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் இயக்கத்தில் வெளியான (பவர் பாண்டி) ப. பாண்டி படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார் ஷான் ரோல்டன்.

அந்த படத்தின் பாடல்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. ஆனால், அடுத்ததாக இருவரும் ஒன்றாக பணியாற்றிய விஐபி 2 பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை சோபிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், மீண்டும் தனுஷ் உடன் ஷான் ரோல்டன் கூட்டணி அமைக்கக் கூடாது என தனுஷ் ரசிகர்கள் சிலர் வம்படியாக செய்த ட்ரோல் காரணமாக ஷான் ரோல்டன் பயங்கர கடுப்பாகி உள்ளார்.

English summary

Sean Roldan tweeted, “Some closure on Vip2. I was given only 3 days to finish the entire film. Most unreasonable deadline by any standards. Dhanush sir has spoken about this. But “Some” mean and heartless dhanush fans go on about it. My announcement has nothing to do with you guys. Chill!”