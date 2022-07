33 வயதில் ஹீரோவாக செகண்ட் இன்னிங்ஸ்..சியான் விக்ரமின் விடாமுயற்சி வெற்றி

1990 களில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி தோல்விப்படங்கள் காரணமாக அதிகம் பேசப்படாத நடிகராக இருந்த விக்ரம் 9 ஆண்டுகளுக்குப்பின் சேது படம் மூலம் ஹீரோவாக 2 வது இன்னிங்க்ஸை தொடங்கினார்.

சென்னை: சினிமா உலகில் விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி என்பதற்கு உதாரணம் என்றால் நடிகர் விக்ரமை சொல்லலாம். தொடர் தோல்விகளை வெற்றியாக மாற்றிக்காட்டியவர்.

1999 ஆம் ஆண்டு 33 வயதில் ஹீரோவாக மீண்டும் வெற்றிப்பயணத்தை தொடங்கியவர் அதன் பின்னர் பல படங்களை தந்தார்.

சோழா டீ விளம்பரத்தில் நடித்தவர் இன்று சோழ மன்னனாக மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வனில் நடிக்கிறார்.

தமிழில் நல்ல படங்கள் ரிலீஸ் ஆகவில்லை என்றால் ரஜினி பார்க்கும் 3 பழைய படங்கள்... என்ன தெரியுமா?

English summary

Vikram, who debuted as a hero in the 1990s and was a lesser-known actor due to flops, started his 2nd innings as a hero after 9 years with Bala's 'Sedhu' Movie.