ஆர்யாவின் கேப்டன் படத்தில் இருந்து இமானின் சூப்பரான மெலடி ட்ரீட்: ரசிகர்களை உருக வைத்த ஸ்ரேயா கோஷல்

சென்னை: சக்தி செளந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் ஆர்யா நடித்துள்ள 'கேப்டன்' படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்துவிட்டது.

இந்தப் படம் செப்டம்பர் 8ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டது.

டி. இமான் இசையமைத்துள்ள 'கேப்டன்' படத்தில் இருந்து இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The second song Kyalaa has been released from Arya's Captain film composed by D. Imman, This song is sung by Shreya Ghoshal and Yasin Nisar. ( ஆர்யா நடித்துள்ள கேப்டன் படத்தில் இருந்து டி. இமான் இசையில் கைலா என்ற இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பாடல் ஸ்ரேயா கோஷல், யாசின் நிசார் குரல்களில் மெலடியாக உருவாகியுள்ளது.)