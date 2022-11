தம்பி விஜய் படத்துக்கு நெருக்கடி கொடுத்தால்.. பின் விளைவுகளை.. சீமான் எச்சரிக்கை

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படத்தை பொங்கலுக்கு வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள இந்தத் திரைப்படம், ஆந்திரா, தெலங்கானா பகுதிகளில் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் எடுத்துள்ள முடிவால் வாரிசு படத்தின் ரிலீஸுக்கு சிக்கல் எழுந்துள்ள நிலையில், விஜய்க்கு ஆதரவாக சீமான் களமிறங்கியுள்ளார்.

There is a problem with the release of Vijay's Varisu movie in Telugu. The Telugu Producers Association has decided to give priority to only Telugu films. Seeman issued a statement against this and has now given an interview in support of Vijay.