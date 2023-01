என்ன சொல்றீங்க.. சூர்யா 42 படத்தில் சீதா ராமம் ஹீரோயின் நடிக்கிறாங்களா? அதுவும் அந்த ரோலிலா?

சென்னை: இயக்குநர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் சூர்யா, திஷா பதானி, யோகி பாபு, ஆனந்த்ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்து வரும் சூர்யா 42 படத்தில் சீதா ராமம் படத்தில் நடித்த நடிகை நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த ஆண்டு துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியான சீதா ராமம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. அந்த படத்தில் மிருனாள் தாகூர் மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

வரலாற்று படமாக உருவாகி வரும் சூர்யா 42 படத்தில் நடிகை மிருணாள் தாகூர் இணைந்துள்ளதாக லேட்டஸ்ட் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சண்டையை ஸ்டார்ட் பண்ண சூர்யா ரசிகர்கள்.. முழுசா எல்சியூ உருவாகுமான்னே தெரியலையே.. என்ன ஆச்சு?

English summary

Seetha Ramam heroine Mrunal Thakur joins Suriya 42 buzz trending in social media. She is to act in period portions talks also going on. Disha Patani is doing heroine role in this flick official announcement already out. சூர்யா 42