இது வேறலெவல் வெறியாட்டம்.. தம்பி தனுசுக்கு வில்லனாகிறாரா அண்ணன் செல்வராகவன்.. நானும் நடிப்பேன்!

சென்னை: கீர்த்தி சுரேஷ் உடன் சாணிக் காயிதம், விஜய் உடன் பீஸ்ட் என அடுத்தடுத்து வெள்ளித்திரையை வேட்டையாட காத்திருக்கும் ஜீனியஸ் இயக்குநர் செல்வராகவன் அடுத்ததாக தனது தம்பி தனுசுக்கு வில்லனாகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார் என்றே தெரிகிறது.

தனது 45வது பிறந்தநாளை இன்று (மார்ச் 5) கொண்டாடி வருகிறார் செல்வராகவன். காலையிலிருந்தே ஏகப்பட்ட சினிமா பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் செல்வராகவனுக்கு சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், தற்போது தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ் தாணு பிறந்தநாள் வாழ்த்துடன் பக்காவான நானே வருவேன் போஸ்டரை வெளியிட்டு ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.

English summary

Kalaipuli S Thaanu reveals a new terrific poster and wishing the genius director Selvaraghavan. Fans excited after seeing the poster which reveals, he played along with his brother Dhanush in Naane Varuven.