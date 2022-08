தனுஷ் படத்தில் பிக்பாஸ் பிரபலம்...போட்டோவுடன் அப்டேட் வெளியிட்டு அசத்தல்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் பிரபலமான டைரக்டர்களில் ஒருவரான செல்வராகவன் தற்போது நடிகராகவும் அறிமுகமாகி கலக்கி வருகிறார். இவர் பல திறமையான நடிகர், நடிகைகளை சினிமாவில் அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளார்.

தனது தம்பி தனுஷை வைத்து பல வெற்றி படங்களை இயக்கி உள்ளார். தற்போது தனுஷ் உலக அளவில் பிரபலமான ஸ்டாராக மாறி உள்ளார்.தற்போதும் பல படங்களை இயக்கி, பல நடிகர் - நடிகைகளை அறிமுகம் செய்து வருகிறார்.

தற்போது தனுஷ், இந்திரஜா ரவிச்சந்திரன் நடித்துள்ள நானே வருவேன் படத்தை இயக்கி வருகிறார் செல்வராகவன். பிரபு, செல்வராகவன், யோகிபாபு, ஷெல்லி கிஷோர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். கலைப்புலி எஸ்.தாணு இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார். யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Ajeedh Khalique has apparently played an important character in Selvaraghavan's 'Naane Varuven' that has Dhanush as the hero. Ajeedh has shared a photo with Selvaraghavan and has updated that he has completed the dubbing for his portions in the film.