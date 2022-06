ஆயிரத்தில் ஒருவன் 2 எப்போ ஆரம்பம்.. செல்வராகவன் சொன்ன அசத்தல் அப்டேட்.. அப்போ ஹாட்ரிக்கா?

சென்னை: துள்ளுவதோ இளமை படத்திற்கு கதை எழுதி தம்பியை ஹீரோவாக மாற்றி அழகு பார்த்ததே அண்ணன் செல்வராகவன் தான்.

இன்றோ பாலிவுட், ஹாலிவுட் என அசத்தி வருகிறார் நடிகர் தனுஷ். அண்ணன் இயக்கத்தில் வெளியான காதல் கொண்டேன், புதுப்பேட்டை, மயக்கம் என்ன உள்ளிட்ட படங்கள் ரசிகர்களின் ஆல் டைம் ஃபேவரைட்டாக இப்பவும் உள்ளன.

இந்நிலையில், ஆயிரத்தில் ஒருவன் 2 மற்றும் புதுப்பேட்டை படங்கள் எப்போ ஆரம்பம் ஆகும் என்கிற கேள்விக்கும் அசத்தலாக பதில் அளித்துள்ளார் செல்வராகவன்.

ஜுன் 21 ல் தளபதி 66 ஃபர்ஸ்ட்லுக்...அப்போ தளபதி 67 அறிவிப்பு?...வெறியேத்தும் மாஸ் தகவல்

English summary

Selvaraghavan reveals Puthupettai 2 will arrive first and then Ayirathil Oruvan 2 will start in his recent interview. Dhanush and Selvaraghavan will give Naane Varuven this year first to fans.