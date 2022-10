18 Years of 7G Rainbow Colony: நினைத்து நினைத்துப் பார்த்தாலும் மறக்க முடியாத காதல் கொண்டாட்டம்!

சென்னை: செல்வராகவன் இயக்கத்தில் உருவான 7ஜி ரெயின்போ காலனி திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

ரவி கிருஷ்ணா, சோனியா அகர்வால், விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்தப் படம் 2004 அக்டோபர் 15ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்நிலையில், 7ஜி ரெயின்போ காலனி வெளியாகி 18 ஆண்டுகள் ஆனதை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

7ஜி ரெயின்போ காலனியும்.. நா.முத்துகுமாரின் வைர வரிகளும்.. 18 ஆண்டுகளை கடந்த படம்!

English summary

7G Rainbow Colony is a romantic drama film directed by Selvaraghavan. Ravi Krishna and Sonia Agarwal starred in this film making it a sensational hit in Kollywood. Also, Yuvan Shankar Raja's songs are all celebrated by fans. In this case, Selvaraghavan’s Fans are celebrating 18 years of 7G Rainbow Colony