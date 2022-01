நானே வருவேன்...செல்வராகவன் வெளியிட்டுள்ள சூப்பர் அப்டேட்

சென்னை : செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து வரும் நானே வருவேன் படம் பற்றிய முக்கிய அசத்தல் அப்டேட் ஒன்றை செல்வராகவன் இன்று வெளியிட்டுள்ளார். இதனால் அடுத்த முக்கிய அப்டேட் பற்றிய ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

தனுஷ் தற்போது தமிழ் சினிமாவை தாண்டி பான் இந்தியன் நடிகராகி விட்டார். ஒரே சமயத்தில் கோலிவுட், பாலிவுட், ஹாலிவுட், டோலிவுட் என பல மொழி படங்களில் நடித்து அசத்தி வருகிறார். பாலிவுட்டில் நான்காவது முறையாக புதிய படம் ஒன்றில் நடித்து வருகிறார் தனுஷ். அதோடு, The Extraordinary of The Fakir, The Gray man போன்ற ஹாலிவுட் படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Today selvaraghavan shared a important update of his up coming film naanae varuven. He shared selfie with yuvan shankarraja and said that just they completed album works of naanae varuven. Fans asked when did movie will release.