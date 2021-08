ஆஹா...தரமான சம்பவமா இருக்குமே... தல 62 டைரக்டர் இவர் தானா ?

சென்னை : கடந்த 2 ஆண்டுகளாக வலிமை படத்தின் வேலைகள் முடியாமல் போவதாலோ என்னவோ, இப்போதே அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார் அஜித். 2019 ல் வெளியான நேர் கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு அஜித் படங்கள் எதுவும் வெளி வராமல் உள்ளது.

தற்போது வலிமை படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங்கிற்காக அஜித் ரஷ்யா சென்றுள்ளார். அங்கு ஆகஸ்ட் 20 ம் தேதி துவங்கும் படப்பிடிப்பு 5 நாட்களில் நடத்தி முடிக்கப்பட உள்ளது. அஜித் நடிக்கும் க்ளைமாக்ஸ் பைக் ரேஸ் சேஷிங் சீன் தான் ரஷ்யாவில் எடுக்கப்பட உள்ளது.

இடை விடாமல் நடத்தப்படும் இந்த இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங்குடன் படப்பிடிப்பு முழுவதும் முடிவடைய உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளும் முழு வீச்சில் நடத்தப்பட உள்ளது.

என்னது...வலிமை தீபாவளி ரிலீசா...டிரெண்டிங்கில் பட்டையை கிளப்பும் தல தீபாவளி

English summary

thala 62 was confirmed with the combination of ajith and sathya jyothi films. this movie may directed by director sudhan kongara. on the otherhand vishnu vardhan or siva may get chance to direct ajith.