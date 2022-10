மர்மதேசம் நடிகர் தற்கொலையில் மர்மம்... உடலை வாங்க மறுத்த மனைவி?... தந்தை பரபரப்பு பேட்டி...

சென்னை: பிரபல தமிழ்த் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடித்த நடிகர் லோகேஷ் திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

லோகேஷ் தற்கொலை செய்துகொண்டது சின்ன திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், லோகேஷின் தற்கொலை குறித்து அவரது தந்தை பரபரப்பு பேட்டி கொடுத்துள்ளார்.

அப்படி என்ன சோகம்... மர்ம தேசம் சீரியல் புகழ், சின்ன திரை நடிகர் லோகேஷ் திடீரென தற்கொலை...!

English summary

Lokesh is famous for acting in many Tamil TV serials like Marmadesam and Jiboomba. In this case, actor Lokesh suddenly committed suicide. Now Serial actor Lokesh's father has explained his suicide. It has been reported that Lokesh's suicide was due to some family problem.