இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் தான் திருமணம்.. புது குண்டை போட்ட முனீஷ்ராஜா.. சம்மதிப்பாரா ராஜ்கிரண்?

சென்னை: தனது வளர்ப்பு மகள் திருமணம் பற்றி நடிகர் ராஜ்கிரண் விளக்கம் கொடுத்த நிலையில், தங்களது திருமணம் பற்றி முனீஷ்ராஜா மற்றும் பிரியா விளக்கம் கொடுத்துள்ளனர்.

இத்தனை ஆண்டுகள் சொந்த மகளாக வளர்த்து வந்த ஜீனத் பிரியா தனது விருப்பத்திற்கு மாறாக சீரியல் நடிகருடன் சென்ற நிலையில், அவள் என் மகளே இல்லை வளர்ப்பு மகள் என்கிற உண்மையை போட்டு உடைத்திருக்கிறார் நடிகர் ராஜ்கிரண்.

இந்நிலையில், ஜீனத் பிரியா எனும் பிரியா நாச்சியார் மற்றும் சீரியல் நடிகர் முனீஷ்ராஜா இருவரும் இணைந்து வெளியிட்டுள்ள விளக்க வீடியோ பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

தந்தைக்காக பாடல்.. 3 விருதுகளை பெற்ற நா.முத்துக்குமார்…விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட மகனும், மகளும்

English summary

Serial actor Munish Raja and Rajkiran's adopted daughter Priya explanation video trending in social media. They are very confident about to convince their parents for the wedding.