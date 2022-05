விளம்பரத்திற்காக இப்படியா?... சித்ரா நிலை தான் நட்சத்திராவுக்கும்...பரபரப்பை கிளப்பும் ஸ்ரீநிதி

சென்னை : விஜே சித்ராவின் நிலை நட்சத்திராவிற்கும் வரலாம் என பேசி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளார் சீரியல் நடிகை ஸ்ரீநிதி. விளம்பரத்திற்காக இன்னும் என்னவெல்லாம் பண்ணுவார். இத்தனை நாளாக எங்கிருந்தார் இவர் என நெட்டிசன்கள் இவரை கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர்.

யாரடி நீ மோகினி உள்ளிட்ட சில சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானவர் ஸ்ரீநிதி. சீரியல் மூலம் பிரபலமாகவில்லை என்றாலும், சமீப காலமாக இவர் பேசி வரும் விஷயங்கள் பரபரப்பை கிளப்பி வருகின்றன. தற்போது பெயர் சொன்னாலே தெரியும் அளவிற்கு மீடியாக்களில் பிரபலமாகி விட்டார் ஸ்ரீநிதி.

English summary

Serial actress Srinidhi in live talk she talk about VJ Chitra and Nakshatra. She said that Nakshatra is in same situation when late actress VJ Chitra is in. But netizens criticised and trolled Srinidhi.