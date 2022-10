சீரியல் பரிதாபங்கள்..கோர்ட்டு காட்சிகளை அபத்தமாக காட்டும் பிரபல சீரியல்..ஒரு நியாய தர்மம் வேண்டமா?

சீரியல்களில் வரும் காட்சிகள் நடைமுறைக்கு சம்பந்தமில்லாமல் எல்லையற்றுப் போகிறது.

சீரியல்களின் இயக்குனர்கள் கதாசிரியர்கள் தங்கள் மனதுக்கு தோன்றியது நடைமுறை என பதிவு செய்வது சாதாரண மக்களை நம்ப வைக்கும் செயல் தவறாக நிலையில் வழிகாட்டும் செயல்.

இதுபோன்று காட்சியமைப்பவர்கள் இல்லாத ஒன்றை பொதுமக்களுக்கு சொல்லி தவறான ஒன்றை பதிய வைக்கிறார்கள் என்று சட்டம் சார்ந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

In recent days The scenes in Tv serials become ridiculous and irrelevant. The directors of the serials and the writers of the serials are misguiding the common people by recording what they think is practical. The law-related people said that people who show like this are telling the public something that is not there and posting something wrong.