”விஜய் எப்பவுமே அப்படித்தான்… தேவைப்பட்டா தான் அது நடக்கும்”: ஷாருக்கானும் இப்படி சொல்லிட்டாரே

சென்னை: ஷாருக்கான் நடிக்கும் 'ஜவான்' திரைப்படத்தை அட்லீ மிகப் பிரம்மாண்டமாக இயக்கி வருகிறார்.

பான் இந்தியா படமாக உருவாகும் ஜவானில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, தீபிகா படுகோன், பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

ஜவான் படத்தில் விஜய் நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், அவர் குறித்து ஷாருக்கான் போட்டிருந்த ட்வீட் வைரலாகி வருகிறது.

வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் 'ரஞ்சிதமே’ பாடல் வெளியானது.. விஜய், ராஷ்மிகா வெறித்தனமான டான்ஸ்!

English summary

Shah Rukh Khan is currently acting in the films Pathan and Jawan. Which, Atlee is directing the movie Jawan. In this case, Shah Rukh Khan interacted with his fans on Twitter. Then he opened up about Vijay and also talked about acting with him.