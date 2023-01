Pathaan: அமீர்கானால் முடியாததை சாதித்த ஷாருக்கான்.. கேஜிஎஃப் 2 முதல் நாள் வசூலை தாண்டிய பதான்!

மும்பை: கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதாவது ஷாருக்கானின் படம் வெளியாகாத 4 ஆண்டுகளாக பாலிவுட் மிகவும் பரிதாப நிலையில், இருந்து வந்தது. சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் ஹ்ரித்திக் ரோஷன் நடித்த வார் திரைப்படம் மற்றும் பிரம்மாஸ்திரா உள்ளிட்ட படங்கள் தான் 400 கோடி பாக்ஸ் ஆபிஸை எட்டின.

கேஜிஎஃப் 2 திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு பாலிவுட் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்தது. முதல் நாளிலேயே 50 கோடி வசூலை அந்த படம் தட்டித் தூக்கியது.

பல பெரிய பாலிவுட் படங்களின் லைஃப் டைம் வசூலே அந்த 50 கோடி கூட வரமுடியாமல் தவித்து வந்த நிலையில், ஜனவரி 25ம் தேதி வெளியான ஷாருக்கானின் பதான் கேஜிஎஃப் 2 முதல் நாள் வசூலை தாண்டியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Pathaan Review: உங்க சீட் பெல்ட்டை போட்டுக்கோங்க.. ஷாருக்கானின் பதான் விமர்சனம் இதோ!

English summary

King Khan is back in Bollywood. Shah Rukh Khan's Pathaan first day box office beats Yash's KGF 2 record ath the Bollywood Box Office. Pathaan will grabs more money in upcoming days after it receives positive reviews everywhere.