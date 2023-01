பதான் பாக்ஸ் ஆபிஸ்: முதல் வாரத்தில் 400 கோடி வசூல்... ஷாருக்கானின் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் இதுதானா?

மும்பை: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கானின் பதான் திரைப்படம் கடந்த வாரம் 25ம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது.

சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் யாஷ் ராஜ் ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்த இந்தப் படம் ஸ்பை த்ரில்லர் ஜானரில் உருவாகியுள்ளது.

ஷாருக்கான் ஜோடியாக தீபிகா படுகோனே, வில்லனாக ஜான் ஆப்ரஹாம் நடிக்க, ஏஜென்ட் டைகர் என்ற கேமியோ ரோலில் சல்மான் கானும் சேர்ந்து மிரட்டியுள்ளார்.

முன்னதாக பதான் படத்துக்கு எதிராக பாய்காட் பிரசாரம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அதற்கெல்லாம் சேர்த்து முதல் வாரம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் ஷாருக்கான்.

English summary

Shah Rukh Khan starrer Pathaan was released on the 25th. The film stars Deepika Padukone, John Abraham, Salman Khan, and Shah Rukh Khan. Pathaan, which has received a good response from the fans, is said to have collected up to Rs 429 crore at the box office in the first 5 days.