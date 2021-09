ஷாருக்கான், அட்லி படத்தின் தலைப்பு இதுதான்… வெளியானது மாஸான அப்டேட் !

மும்பை : பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் அட்லி இணையும் படத்தின் தலைப்பு குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் ஜி.கே.விஷ்ணு இந்தப் படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்க உள்ள இப்படத்தின் ப்ரீ புரோடக்ஷசன் பணிகளை படக்குழு புனேவில் தொடங்கி உள்ளது. இப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு பூனாவிலும் அடுத்த கட்டபடப்பிடிப்புக்காக வெளிநாடு செல்ல உள்ளது.

English summary

Atlee's new Bollywood movie with Shah Rukh Khan in the lead role. the film has been titled 'Jawaan' and it is said that the story involves an army background with SRK appearing in dual roles.