“யப்பா இது ராவணன் இல்லப்பா.. அலாவுதீன் கில்ஜி”: ஆதிபுருஷ் டீசரை கலாய்த்த சக்திமான் நடிகர்!

மும்பை: பிரபாஸ் நடித்துள்ள 'ஆதிபுருஷ்' படத்தின் டீசர் கடந்த 2ம் தேதி அயோத்தியில் இருந்து வெளியிடப்பட்டது.

பிரபாஸ் நடிப்பில் ஓம் ராவுத் இயக்கியுள்ள ஆதிபுருஷ் ராமாயணத்தை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது.

ஆதிபுருஷ் டீசரை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வரும் நிலையில் சக்திமான் நடிகர் முகேஷ் கண்ணாவும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Prabhas starrer Adipurush is being made with a budget of 500 crores. The film team has announced that Adipurush will release on next year January 12th. Adipurush teaser was trolled by Netizens. In this case, Shaktimaan actor Mukesh Khanna also criticized Prabhas' Adipurush teaser. Mukesh Kanna said, “Saif Ali Khan’s character Ravaan looks like Mohammad Khilji and doesn't look like Raavan.