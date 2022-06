பிரம்மாண்ட படத்தில் நடித்திருக்கும் ஷாலினி.. அட என்னப்பா சொல்லீறிங்க உண்மைதானா ?

சென்னை : அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குழந்தை நட்சத்திரமாகத் தமிழ்த் திரைக்கு அறிமுகமான ஷாலினி தமிழ், மலையாளம் ஆகிய மொழி படங்களில் நடித்து அசத்தி உள்ளார்.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான காதலுக்கு மரியாதை என்ற திரைப்படத்தில் முதல்முறையாக ஹீரோயினாக அறிமுகம் ஆனார். அந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று ஷாலினிக்கு படவாய்ப்புகள் குவிந்தன.

English summary

Ajith's wife Shalini is back in Ponni's Selvan after many years. The first part of Ponni's Selvan will be released on September 30.