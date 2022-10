அசிங்கப்பட்ட அசல் கோளார்..நடத்தை சரியில்லையே..என்று சிக்குவாரோ?

அசல்கோளார் பிக்பாஸ் வீட்டுக்கு வந்தது முதல் அவரது நடத்தை சரியில்லாததாக உள்ளது. பேச்சும் சரியில்லாமல் உள்ளது.

சராசரியாக ஒரு பெண்ணிடம் பழகுவதுபோல் அல்லாமல் தொட்டு தொட்டு பேசுவது நெட்டிசன்களால் விமர்சிக்கப்படுகிறது.

இதில் ஷிவின் கதை சொல்லும் டாஸ்கில் பேசும்போது அவசரப்பட்டு பஸ்ஸரை அழுத்தி பின்னர் அவமானப்பட்டார்.

English summary

Ever since Asal Kolar entered the Bigg Boss house, his behaviour has been erratic. Speech is also slurred.Touching and talking to an average girl has been criticized by netizens. In this, Shivin presses the buzzer in a hurry while speaking in the storytelling task and is later humiliated.