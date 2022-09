இந்தியன் 2 ஷூட்டிங்கில் பிஸியான கமல்… அரசியல் பஞ்ச் வசனங்களை அதிரடியாக கட் செய்த ஷங்கர்…

சென்னை: விக்ரம் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார் கமல்ஹாசன்.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை, திருப்பதி ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்தியன் 2 படத்தில் இயக்குநர் ஷங்கர் சில மாற்றங்கள் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மிரட்டலான பிரமோஷன்கள்.. பொன்னியின் செல்வன் டீம் இப்ப எங்க இருக்காங்க தெரியுமா?

English summary

Kamal Haasan is currently acting in Shankar's Indian 2 film. The shooting of this film is going on fast in Chennai and Tirupati. it has been reported that Shankar has removed the controversial political dialogues from Indian 2.