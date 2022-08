ஒரே நேரத்தில் இந்தியன் 2, RC15 சூட்டிங்.. பார்த்து செய்யுங்க ஷங்கர் என ரசிகர்கள் கோரிக்கை!

சென்னை: இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில், ஷங்கர் தெலுங்கில் இயக்கி வந்த ராம்சரணின் RC15 படத்தின் படப்பிடிப்பு என்ன ஆனது? என்கிற கேள்வி எழுந்தது.

இந்நிலையில், அதற்கு விளக்கம் தந்துள்ள ஷங்கரின் ட்வீட் மேலும், ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடிப்பில் உருவாகி வந்த இந்தியன் 2 திரைப்படம் தடைப்பட்ட நிலையில், ராம்சரண் படத்தை இயக்க ஆரம்பித்தார் ஷங்கர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

“இந்தியன் 2“ படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடங்கியது..ரெடியாகிறார் காஜல் அகர்வால்!

English summary

Shankar plans to shoot both Indian 2 and RC15 simultaneously, shocks fans and they pour comments below Shankar's tweet. Next month both the movies shoot will happen in Hyderabad and Vizag respectively.