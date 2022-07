1000 கோடி பட்ஜெட்டில் மல்டி ஸ்டார் படம் இயக்குகிறாரா ஷங்கர்...அப்போ இந்தியன் 2 நிலைமை?

சென்னை : பெரிய பட்ஜெட் படங்களை இயக்கி, பிளாக் பஸ்டர் படங்களை தருவதில் வல்லவர் டைரக்டர் ஷங்கர். இதனால் ஷங்கர் என்றாலே எப்போதும் தனி ஆர்வம், ஈர்ப்பு இருக்கும்.

இவர் கடைசியாக ரஜினி நடித்த 2.ஓ படத்தை தமிழில் இயக்கினார். ரஜினி, அக்ஷய் குமார் நடித்த இந்த படம் 545 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு கமலின் இந்தியன் 2 படத்தை இயக்கி வந்தார் ஷங்கர். ஆனால் பல காரணங்களால் 2019 ம் ஆண்டு நிறுத்தப்பட்ட இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் தற்போது வரை துவங்கப்படவில்லை.

3 வருடங்களாக பல பிரச்சனைகளால் முடங்கி கிடந்தாலும் தற்போது வரை இந்தியன் 2 படம் மீதான ஆர்வம் ரசிகர்களுக்கு குறையவில்லை. இந்த படத்தின் வேலைகள் மீண்டும் எப்போது துவங்கப்படும் என ரசிகர்கள் இடைவிடாமல் கேட்டு வருகின்றனர்.

Director Shankar's dream project is expected to be made in a whopping budget of 1000 crores and he is all set to rope Ram Charan and Hrithik Roshan to play the lead in this film. The film will be shot underwater. But fans asked about the status of Indian 2.