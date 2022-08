ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய்...ஷங்கரின் செம மாஸ்டர் பிளான்

சென்னை : இந்தியாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குநர் என பெயர் வாங்கிய டைரக்டர் ஷங்கர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக படங்கள் ஏதும் இயக்காமல் இருந்து வருகிறார். 2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்தியன் 2 படம் இந்தியாவே எதிர்பார்க்கும் படமாக உள்ளது.

கொரோனா, லாக்டவுன், விபத்தில் தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு, லைகா - ஷங்கர் இடையேயான வழக்கு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இந்தியன் 2 படத்தின் ஷுட்டிங் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. 40 சதவீதம் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில் இரண்டு 3 ஆண்டுகள் ஆகியும் இதுவரை ஷுட்டிங் துவங்கப்படவில்லை.

இந்தியன 2 பற்றி பல்வேறு தகவல்கள் அடிக்கடி வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் படப்பிடிப்பு மீண்டும் எப்போது துவங்கப்படும் என்பது பற்றி படக்குழு சார்பில் இதுவரை அறிவிப்பு ஏதும் வரவில்லை.

According to latest sources director Shankar planned 2 Weeks Shoot Planned For RC15 in 3rd Week Of August. Indian 2 Shoot Starts From September 13 in Hyderabad. Shankar will Be Working Simultaneously in Both The Projects.