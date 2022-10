இந்தியன் 2 முடித்த கையோடு மீண்டும் ரஜினியை இயக்குகிறாரா ஷங்கர்.. அதற்குத்தான் அந்த சந்திப்பா?

சென்னை: லைகா நிறுவனம் அடுத்தடுத்து ரஜினிகாந்தை வைத்து 2 படங்களை தயாரிக்க உள்ளதாக அறிவிப்புகள் வெளியானதில் இருந்து, அந்த இரு படங்களையும் இயக்கப் போகும் இயக்குநர்கள் யார் யார் என்கிற கேள்விகள் கிளம்பி உள்ளன.

லைகா தயாரிப்பில் டான் படத்தை இயக்கி ஹிட் கொடுத்த சிபி சக்கரவர்த்தி தான் அடுத்ததாக ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்கப் போகிறார் என்பது 99 சதவீதம் உறுதியாகி விட்டது.

தலைவர் 171 படத்தை இயக்கப் போவது யார் என்கிற கேள்விக்கும் தற்போது கிட்டத்தட்ட பதில் கிடைத்துள்ளது.

லைகா தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் 2 படங்கள்..பிரபல இயக்குநர் கதை, இதுதான் கேரக்டரா?..சுவாரஸ்ய தகவல்

Shankar will do a movie with Rajinikanth after Indian 2 buzz trending in Cinema Industry. Lyca which bags Rajinikanth's next 2 big movies production will rope Cibi Chakaravarthy and Shankar for their movies talks going on.