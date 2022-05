முகத்தை மறைத்த படி சுற்றி வரும் ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர்... இது தான் காரணமா ?

மும்பை : நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ரா சமீப காலமாக முகத்தை முழுவதும் மறைத்தபடியே பொது இடங்களில் சுற்றி வருகிறார். இவரின் இந்த செயலுக்கு என்ன காரணம் என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பாலிவுட்டின் பிரபல நடிகையான ஷில்பா ஷெட்டி, தற்போது வரை பிஸியாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். 2009 ம் ஆண்டு தொழிலதிபரான ராஜ் குந்த்ராவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் இருக்கும் நிலையில், இரண்டாவதாக வாடகை தாய் மூலம் பெண் குழந்தை ஒன்றும் பிறந்தது.

English summary

Now whenever Raj Kundra is seen in a public place, his face is completely covered. He has started wearing strange clothes. Due to which he keeps his entire face from being imprisoned in the camera of the media. Netizens trolls as he has a new generation spider man.