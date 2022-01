செம ஹாட் தான்... வடிவேலு படத்தில் என்ட்ரி கொடுக்கும் ஷிவானி...அதுவும் எப்படி வர போகிறார் தெரியுமா?

சென்னை : நடிகை ஷிவானிக்கு தொடர்ந்து பல படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதிலும் முக்கியமாக வடிவேலு நடிக்கும் படத்தில் மிக முக்கிய ரோலில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாம் ஷிவானிக்கு. இதை கேட்டு மற்ற நடிகைகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனராம்.

ஆரம்பத்தில் டிவி சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமானார் ஷிவானி நாராயணன். விதவிதமாக கிளாமர் போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் வெளியிடுவதால் சோஷியல் மீடியாவிலும் இவருக்கு ரசிகர்கள் ஏராளம். இவரது போட்டோக்களை ரசிகர்கள் தொடர்ந்து அதிகம் பகிர்ந்து வந்தனர்.

English summary

According to sources that bigg boss fame shivani narayanan to play female lead role in Vadivelu's comeback movie Naai sekar returns. Already Priya bavanishankar booked as female lead. apart from her, now shivani also join in that movie.