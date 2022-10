ஜெயில் இன்னும் வரல.. வாழைப்பழ பெட் கொடுமை.. சுவாரஸ்யமில்லாத போட்டியாளர் லிஸ்டிலும் ஷிவின்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஒவ்வொரு சீசனிலும் கமல் வீட்டை சுற்றிக் காட்டும் போதே ஜெயில் செட் எப்படி வித்தியாசப்பட்டு இருக்கிறது என்பதையும் காட்டி விடுவார்.

ஆனால், இந்த முறை இன்னமும் அந்த வெளியே வைக்கப்பட்டு இருந்த கூண்டு ஜெயில் இன்னமும் ரெடியாகி உள்ளே வரவில்லை.

இந்நிலையில், அதற்கு பதிலாக வாழைப்பழ பெட்டில் வெளியே படுக்கும் சித்ரவதை போட்டியாளர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஷிவினுக்கு சிகப்பு கொடி கொடுத்த போட்டியாளர்கள்.. பச்சை கொடி கொடுக்கும் மக்கள்.. ஆட்டம் ஆரம்பம்!

English summary

Shivin Ganesan and Ram Ramasamy nominated in least interesting contestants list also in Bigg Boss Season 6 by the housemates after Kamal Haasan started asking about Banana bed experience.