சண்டையே வேண்டாம்.. ஷிவினுக்கு கொடுங்க பிக் பாஸ் டைட்டிலை.. திடிரென டிரெண்டாகும் ஹாஷ்டேக்!

சென்னை: விக்ரமன் மற்றும் அசீம் இருவருக்கும் இடையே மிகப்பெரிய ஆதரவு வெளி உலகில் கிடைத்து வரும் நிலையில், அந்த இருவருக்கும் வேண்டாம் ஷிவினுக்கு இந்த முறை டைட்டிலை கொடுத்துடுங்க கமல் சார் என ஷிவின் ரசிகர்கள் #Shivin ஹாஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

பண மூட்டை எடுத்துக் கொண்டு கதிர் கிளம்பிய நிலையில், அடுத்து பணப்பெட்டி வைக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஷிவின் அதை சீண்டவே இல்லை.

13 லட்சம் பணத்தை பார்த்ததும் டிக்கெட் டு ஃபினாலே வென்ற அமுதவாணனே அதை எடுத்துக் கொண்டு எஸ்கேப் ஆகி விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6: டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் விக்ரமன் - அசீம்... மக்கள் தீர்ப்பு யாருக்கு?

English summary

Shivin fans wants her to lift the Bigg Boss Tamil 6 Title and trending #Shivin hashtag in social media. They told Vikraman and Azeem had many supports from PR and Political side, but Shivin stands on her own feet.