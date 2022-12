பிக் பாஸ் சீசன் 6 டைட்டில் வின்னர் கன்ஃபார்மா இவர் தான்... அப்போ அசீம் அவுட் ஆகுறது உறுதியா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றோடு 61வது நாளை எட்டியுள்ளது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னர் யார் என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

இந்த சீசனில் யார் டைட்டில் வின்னர் என்பதில் அசீம், விக்ரமன், மணிகண்டன், ஷிவின் ஆகியோரிடையே கடுமையான போட்டி காணப்படுகிறது.

English summary

Bigg Boss Season 6 has reached its 61st day today. In this Season Azeem, Vikraman, and Shivin will see tough competition. In this case, fans are commenting that Shivin deserves to get the Bigg Boss title.