அந்த விசயத்துக்கு வயசெல்லாம் ஒரு மேட்டரே இல்லை... போல்டாக பேசிய ஸ்ருதி ஹாசன்

சென்னை: தமிழில் உச்ச நட்சத்திரமாக கலக்கி வரும் கமல்ஹாசனின் மூத்த வாரிசான ஸ்ருதிஹாசனும் திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

அறிமுகமானபோது அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்ருதிஹாசனுக்கு சரியான படங்கள் அமையவில்லை.

அதேநேரம் தெலுங்கு, இந்தியிலும் சில படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ஸ்ருதி.

இந்நிலையில், வரும் பொங்கலுக்கு அவர் நடித்துள்ள இரண்டு திரைப்படங்கள் தெலுங்கில் வெளியாகவுள்ளன.

போட்ட திட்டமெல்லாம் பாழாய் போச்சு.. இயக்குநர் மீது செம டென்ஷனான மாஸ் நடிகர்.. அப்போ அது வராதா?

English summary

Shruti Haasan is busy acting in Tamil, Telugu, and Hindi languages. Currently, her Telugu films Veera Simha Reddy and Waltair Veerayya are releasing for Pongal. In this case, She has spoken openly about acting in a pair with senior actors.