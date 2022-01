சத்யராஜ் இப்போ எப்படி இருக்கிறார்... மகன் சிபி வெளியிட்ட ஹாட் அப்டேட்

சென்னை : கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நடிகர் சத்யராஜ் தற்போது எப்படி இருக்கிறார் என அவரது மகன் சிபி சத்யராஜ் ட்விட்டரில் அப்டேட் பதிவிட்டுள்ளார்.

1980 களில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவாக இருந்தவர் சத்யராஜ். ஆரம்பத்தில் வில்லன் ரோல்களில் நடித்து, பிறகு ஹீரோவாக அறிமுகமானவர். இரண்டு ஹீரோக்கள் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார் சத்யராஜ். கடலோர கவிதைகள் துவங்கி பல ஹிட் படங்களில் சத்யராஜ் நடித்துள்ளார்.

English summary

Sibi Sathyaraj shared health update of Sathyaraj. He said that Sathyaraj discharged from the hospital. He fully recovered from covid. Sathyaraj will return to work soon.