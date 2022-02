அரைச்ச மாவையே எத்தனை முறை அரைப்பீங்க...4 வது முறையாக ரீமேக் ஆகும் சித்தார்த்–சமந்தா படம்

சென்னை : சித்தார்த், சமந்தா 2013 ம் ஆண்டு நடித்த படத்தை தற்போது மீண்டும் தமிழில் ரீமேக் செய்ய போகிறார்களாம். இந்த படத்தின் கதை தற்போது நான்காவது முறையாக ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளது தான் இதில் ஹைலைட்டே.

2013 ம் ஆண்டு சித்தார்த், சமந்தா நடித்து தெலுங்கில் வெளிவந்த படம் ஜபர்தஸ்த். பெண் இயக்குனரான நந்தினி ரெட்டி இயக்கிய இந்த படம் 2013 ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு செம ஹிட் ஆனது. நல்ல வசூலையும் பார்த்தது.

பிரபல மலையாள நடிகை லலிதா காலமானார்... திரை பிரபலங்கள் இரங்கல்

English summary

After 9 years, Siddharth-Samantha's super hit movie "Jabardhasth" is facing legal trouble. The court ordered him to postpone the release of this film. Simultaneously, Yash Raj Films announced that this film will be remade in Tamil with Nani and Vani Kapoor.