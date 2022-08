2021ம் ஆண்டின் சிறந்த படங்கள்.. கர்ணன், டாக்டர், மாஸ்டர்.. சைமாவில் மாஸ் காட்டும் தமிழ் படங்கள்!

சென்னை: தென்னிந்திய சினிமாவிற்கான சைமா விருதுகள் விழா விரைவில் நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ் சினிமாவில் அதிக நாமினேட் செய்யப்பட்ட தமிழ்ப் படங்கள் குறித்த பட்டியலை சைமா வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், தனுஷின் கர்ணன், சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர், விஜய்யின் மாஸ்டர் மற்றும் கங்கனா ரனாவத்தின் தலைவி உள்ளிட்ட படங்கள் அதிக நாமினேஷன்களை பெற்றுள்ளன.

SIIMA announces Karnan, Doctor, Master and Thalaivi in most number of nominations in Tamil Film category. SIIMA soon celebrates its 10 years of SIIMA at bangalore in a very grandeur way.