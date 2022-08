SIIMA Awards 2022...தமிழில் 2021 ல் சிறந்த நடிகை யார்...பரிந்துரை பட்டியலில் இடம்பிடித்த 5 பேர்

சென்னை : தென்னிந்திய சர்வதேச திரைப்பட விருதுகள் எனப்படும் சைமா விருதுகள் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னட மொழி படங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.

தென்னிந்திய திரைப்படங்களையும், அதில் பணியாற்றுபவர்களையும், தொழில்நுட்ப கலைஞர்களையும் கெளரவிக்கும் விதமாக சைமா விருதுகள் (South Indian International Movie Awards) 2012 ம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, ஆண்டு தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவில் சினிமா கலைஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிக முக்கியமான விருதுகளில் ஒன்றாக சைமா விருது கருதப்படுகிறது. மலையாளம், தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு மொழி சினிமாக்களுக்கு இது வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மொழியிலும் சிறந்த திரைப்படம், இயக்குநர், நடிகர், நடிகை, இசையமைப்பாளர், துணை கதாபாத்திரங்கள் என பல பிரிவுகளில் சைமா விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு சைமா விருது வழங்கும் விழா ஐதராபாத்தில் நடத்தப்பட்டது.

English summary

SIMMA awards nominations list for Best actress in leading role in Tamil was announced today. Kangana Ranaut for Thalaivi, Nayanthara for Netrikann, Jose Lijomol for Jaibhim, Keerthi Pandian for Anbirkiniyal, Aishwarya Rajesh for Thittam Irandu.