நெல்சனுக்கு சிக்னல் கொடுத்த சிம்பு… ஜெயிலர் ரிசல்ட் ஃபர்ஸ்ட்… நெக்ஸ்ட் வேட்டை மன்னன் ரீ-ஸ்டார்ட்

சென்னை: பத்து தல படத்தில் நடித்து வரும் சிம்பு அடுத்து கொரோனா குமார் அல்லது விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா செகண்ட் பார்ட்டில் நடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், சிம்புவும் ஒரு படம் இயக்கி அதில் ஹீரோவாக நடிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், ஜெயிலர் படத்தை இயக்கி வரும் நெல்சனுடன் சிம்பு கூட்டணி அமைக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

சொன்னபடி வெளியாகும் தனுஷின் வாத்தி... போட்டியில் இருந்து பின்வாங்கும் சிம்புவின் பத்து தல…?

English summary

Silambarasan TR and Director Nelson Dilip Kumar's shelved film Vettai Mannan might be revived soon. Vettai Mannan was supposed to be director Nelson Dilipkumar's actual debut but the shooting of the film stopped due to budget constraints.