அதை பத்தி பேசாதீங்க.. அந்த கேள்வியை கேட்டவுடன் நாசுக்காக Avoid பண்ண STR.. என்ன நடந்தது?

சென்னை : நடிகர் சிம்பு உலக ரோஜா தினத்தில் புற்றுநோய்யால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுடன் ஆடிப்பாடி அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டினார்.

நடிகர் STR திடீர் செய்தியாளர் சந்திப்பு | Simbhu in Apollo Hospital

கனடாவில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த 12 வயது சிறுமிக்கு, நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் செப்டம்பர் 22ம் தேதி முதல் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்தில் கிடைத்த நம்பிக்கை அடுத்து அந்த சிறுமி கூடுதலாக சில மாதங்கள் உயிர் வாழ்ந்ததாக கூறப்பட்டது.

The World Rose Day which is celebrated on September 22, Simbu too participated in the celebrations held at a private hospital Chennai and he avoids unnessery question.