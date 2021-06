மாநாடு ரிலீஸ் தேதி கசிந்தது...டப்பிங்கில் பிஸியான சிம்பு

சென்னை : சிலம்பரசனின் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமாக படமாக கருதப்படுவது டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கி வரும் மாநாடு படம். சமீபத்தில் தான் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது.

மே மாத ஆரம்பத்தில் இருந்தே மாநாடு படத்தின் டப்பிங் வேலைகள் நடந்து வருகிறது. கடந்த வாரம் தான் டப்பிங் பேசியதை நடிகர் உதயாவும் ஃபோட்டோவுடன் ட்விட்டரில் வெளியிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் லேட்டஸ்ட்டாக தனது டப்பிங் வேலைகளை நேற்று முதல் துவக்கி உள்ளார் சிம்பு.

English summary

the makers are planning to release the film on October 14, for the Ayudha Pooja weekend, if the theatres are opened by then.