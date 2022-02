நடிகர் சிம்புவை எல்லோருக்கும்....ஆனால் அவருக்கு யாரை பிடிக்கும் தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகர் சிம்புவிற்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் கூட்டம் மாநாடு படத்திற்க பிறகு பலமடங்கு அதிகரித்து விட்டது. அவரது அடுத்த படம் எப்படி இருக்கும், என்ன ரோல், எப்படி நடித்திருப்பார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் சிம்பு தனது 39வது பிறந்தநாளை இன்று கொண்டாடுகிறார். தமிழ் சினிமாவில் தனது தந்தை டி.ராஜேந்தரால் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிம்பு, பல படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்துள்ளார். வளர்ந்த பிறகு காதல் அழிவதில்லை படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். துறுதுறுவென்ற சாக்லேட் பாயாக, துணிச்சலாக கல்லூரி இளைஞராக பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Actor Silambarasan celebrated his 39th birthday today. Fans and celebrities shared their wishes via social media. His upcoming movie makes planned to treat his fans on his birthday. Here we listed out some favourite things of simbu.