மகுடம் சூடிய மன்மதன்.. கவுரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்ற சிம்பு..யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகர் சிலம்பரசனுக்கு வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் கெளரவ டாக்டர் பட்டம் இன்று வழங்கப்பட்டது. இதற்காக ட்விட்டரில் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ள சிம்பு, இந்த பட்டத்தை முக்கியமான சிலருக்கு டெடிகேட் செய்வதாக கூறி உள்ளார்.

தனது அப்பாவும் டைரக்டருமான டி.ராஜேந்தர் இயக்கிய படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் சிலம்பரசன். குழந்தை நட்சத்திரமாக பல படங்களில் நடித்துள்ள சிம்பு, 2002 ம் ஆண்டு காதல் அழிவதில்லை படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். தமிழில் மட்டுமின்றி பிற தென்னிந்திய மொழிகளிலும் நடித்தார் சிம்பு.

English summary

Vels University honoured Simbu with honoaray doctarate. Simbu thanked every one for this honour.He dedicated this honour for tamil cinema, his parents and fans. Celebrities, fans shared their wishes to simbu.