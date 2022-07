சிம்புவை அடுத்து இயக்க போவது இவர் தானா?...செம காம்போ தான்...அப்போ அந்த படம் என்னாச்சு?

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கிய மாநாடு படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு அடுத்தடுத்து இரண்டு படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் சிம்பு. இதில் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் உருவான வெந்து தணிந்தது காடு ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகிறது.

வெந்து தணிந்தது காடு படம் செப்டம்பர் 15 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதற்கான டப்பிங் வேலைகளை முடித்து விட்டதாக சிம்பு புதிய அப்டேட்டை நேற்று வெளியிட்டிருந்தார். இதைத் தொடர்ந்து ஒபிலி என் கிருஷ்ணா இயக்கும் பத்து தல படத்தில் சிம்பு நடித்து வந்தார்.

ஆனால் தனது தந்தை டி.ராஜேந்தரின் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா செல்ல வேண்டி இருந்ததால் ஷுட்டிங்கை பாதியிலேயே நிறுத்தி விட்டு, அமெரிக்கா சென்றார். சமீபத்தி,ல் இந்தியா திரும்பிய சிம்பு, 2 நாட்களுக்கு முன் பத்து தல படத்தின் ஷுட்டிங்கில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். இந்த ஷுட்டிங் மைசூரில் நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

AR Murugadoss has reportedly narrated a multi-lingual story to Silambarasan, and the actor has also been very much involved in the story. The official announcement about the union of the fresh duo is expected to be made soon.