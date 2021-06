பிரம்மாண்ட நிறுவனத்தின் அடுத்த மாஸ் படத்தில் சிம்பு...குஷியான ரசிகர்கள்

சென்னை : நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சிம்பு நடிப்பில் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீசான படம் ஈஸ்வரன். இதன் வெற்றியை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பல படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார் சிம்பு. தற்போது கோலிவுட்டின் பிஸியான நடிகர்களில் ஒருவராகி விட்டார் சிம்பு.

தற்போது சிம்பு நடித்து முடித்துள்ள மாநாடு படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. அக்டோபரில் தியேட்டரில் மாநாடு படத்தை ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான அடுத்தடுத்த அப்டேட்களை தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி வெளியிட்டு வருகிறார்.

AGS Entertainment which is known for producing high budget films like Vijay starrer Bigil is in talks with Simbu for his next.