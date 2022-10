விஜய், அஜித்துக்காக ரெடியான கதையில் சிம்பு… ஏஆர் முருகதாஸ் சொன்ன ஒன்லைன்… குஷியான STR

பெல்லாரி: மாநாடு படத்தை தொடர்ந்து சிம்பு நடிப்பில் வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் வெளியானது.

இதனையடுத்து சிம்புவின் நடிப்பில் உருவாகி வரும் பத்து தல டிசம்பரில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், சிம்புவின் அடுத்த படம் குறித்தும், அதன் இயக்குநர் பற்றியும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விரைவில் ரசிகர்களை சந்திப்பேன்.. சிம்பு உறுதி.. இப்படித்தான் மாநாடு ரிலீசப்பவும் சொன்னாரு!

English summary

Simbu's Pathu Thala film shooting has been wrapped. After this, information about Simbu's new film has been released. Accordingly, AR Murugadoss is said to be directing Simbu's next film.