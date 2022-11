“அப்டேட் கேட்டு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க… இத அவரு தான் சொல்ல சொன்னார்”: பிரபலத்தை கோர்த்துவிட்ட சிம்பு

சென்னை: சிம்பு நடிப்பில் செப்டம்பர் 15ம் தேதி வெளியான வெந்து தணிந்தது காடு திரையரங்குகளில் 50 நாட்களை கடந்தது.

வெந்து தணிந்தது காடு திரையரங்குகளில் 50 நாட்கள் கடந்ததை சிம்பு உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கொண்டாடினர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சிம்பு என்னை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Simbu's Vendhu Thanindhathu Kaadu has passed 50 days in theatres. The film crew including Simbu celebrated and enjoyed it. Speaking then, Simbu advised the fans not to bother the actors by asking for updates.