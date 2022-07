மீண்டும் அந்த ரிஸ்க்கை எடுக்கும் சிம்பு.. எல்லாம் அந்த நம்பிக்கை தான்.. பத்து தல அப்டேட்!

சென்னை: சூர்யாவின் சில்லுன்னு ஒரு காதல் படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் பத்து தல படத்தில் நடித்து வருகிறார் நடிகர் சிம்பு.

மாநாடு, வெந்து தணிந்தது காடு படங்களுக்காக தனது உடல் எடையை வெகுவாக குறைத்து ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி இருந்தார்.

இந்நிலையில், பத்து தல படத்துக்காக மீண்டும் தனது உடல் எடையை அதிகரித்து வருகிறார் சிம்பு என்கிற தகவல் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கேஜிஎஃப் டீமில் இணைகிறாரா சிம்பு ?...என்னங்க இப்படி சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறீங்க?

English summary

Simbu again gains body weight for Pathu Thala movie shocks his fans. After getting many trolls, he completely shed his heavy weight and give a blockbuster hit with Maanaadu movie.